Mladić (21) izgubio BMW u poplavama i sada traži donacije

​DONJA AUSTRIJA - Mladić je izgubio automobil iz snova i kuću tokom poplava u Donjoj Austriji. Njegovo osiguranje pokriva samo dio štete. Sada se nada donacijama dobrih ljudi.

Poplava koja se dogodila nedavno u Donjoj Austriji teško je pogodila 21-godišnjeg Kikija. Njegov BMW serije 7, koji je kupio prije samo mjesec dana, uništila je poplava, a teško je oštećena i njegova kuća u Donjoj Austriji, prenose austrijski mediji.

Kako javljaju austrijski mediji, poplava je u nedjelju rano ujutro ušla u porodičnu kuću.

"Auto sam kupio tek prije mjesec i po dana za 50.000 evra, bio je moj ponos i dika”, rekao je Kiki. Međutim, osiguranje pokriva samo oko 20 odsto ukupne štete.

Kiki je štetu procijenio na najmanje 50.000 evra. Otvoren je donacijski račun za podršku porodici teško pogođenoj olujom. "Playstation, televiziju i aparat za kafu sam uspio spremiti na prvi sprat", rekao je Kiki za austrijske medije.

Prema informacijama njemačke novinske agencije, još jedan dan s ponegdje velikom količinom kiše je neizbježan u Austriji pogođenoj poplavama.

O tome je izvijestila i meteorološka služba ORF.

U Donjoj Austriji, koja je proglašena područjem katastrofe, noć s nedjelje na ponedjeljak je bila mirna, rekao je portparol vatrogasne službe.

Do utorka se očekuje još do 60 litara kiše po kvadratnom metru. Prema informacijama meteoroloških stručnjaka, moguće su i veće količine padavina od Tirola do istočne Austrije, prenosi "Fenix-Magazin".

