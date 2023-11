Mladić iz BiH, koji je u Beču pucao iz vazdušne puške, je osuđeni simpatizer IS

BEČ – Pred sudom u Beču danas su se pojavili osumnjičeni za pucnjavu iz vazdušne puške u maju mjesecu, kada je pogođen jedan prolaznik, što je alarmiralo bečku policiju i jedinicu WEGA.

Naime, osumnjičeni su državljanin Bosne i Hercegovine (18) i državljanin Austrije (17), koji su samo dva dana prije tog inicdenta osuđeni zbog posjedovanja i promocije propagandnog materijala Islamske države.

Iako su tada osuđeni na višemjesečne zatvorske kazne, to ih nije spriječilo da izazovu novi incident.

Kako se danas moglo čuti na sudu, njih dvojica su vazdušne puške kupili u Češkoj Republici i kroz prozor stana u Favoritenu, u kojem živi bh. državljanin, pucali su na prolaznike. Oni su optuženi za nanošenje teških tjelesnih povreda i kršnje Zakona o naoružanju.

Inače, danas na sudu se moglo čuti da je 17-godišnjak posebno opasan, te da tužilac traži da odmah bude pritvoren. Vještak koji je svjedočio na suđenju rekao da je da se ovaj mladić radikalizovao tokom lokdauna, te da je takvog psihološkog profila da lako potpada pod tuđi uticaj.

Inače, obojica su danas na sudu izjavili da su se potpuno odmaknuli od ideja i ciljeva IS. Naime, 18-godišnjak je rekao da žali zbog svega te da on apsolutno ne podržava IS.

“Tada nisam znao šta je dobro, a šta loše. Bio sam zbunjen”, rekao je on, dodavši da ima kćerkicu i da ne želi da ga više povezuju sa IS.

Inače, suđenje će trajati dva dana i presuda bi mogla biti već sutra.

