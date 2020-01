Mladića optužuju da je prokockao novac za izgradnju kuće Dejanu Zoriću

PRIJEDOR - Članovi Organizacionog odbora za izgradnju kuće dječaku Dejanu Zoriću iz Novog Grada, kojeg je napustila majka, tvrde da je Mladen Karan, iz Gornje Ravske kod Prijedora, prisvojio i potrošio oko 20.000 KM iz donacija za ovu humanitarnu akciju.

"Nažalost, istina je. Uradio je to, priznao nam je. Ima nekoliko ljudi u Organizacionom odboru i priznao nam je svima da je prokockao novac", ispričao je za portal "Srpskainfo" jedan od članova Odbora.

Navodi da je Karan potrošio oko 19.800 KM koje su ljudi uplaćivali za izgradnju kuće Dejanu Zoriću, dok je nakon tog priznanja vratio oko 36.000 KM koje je imao kod sebe.

"Taj novac koji je vratio Karan je uplaćen na račun Dejanove bake Stane Zorić i biće iskorišten za gradnju kuće", navodi član Organizacionog odbora.

Kaže da su članovi Odbora znali da postoji žiro račun za uplatu humanitarnih priloga, ali, kako dodaje, nisu znali da je on na ime Mladena Karana.

"On nas je kočio u poslu. Novac je bio na njegovom računu, a ništa nije radio. Čuli smo da kocka u Prijedoru i odlučili smo da to provjerimo i uvjerili se da je to istina. Prevario je nas, a onda i ostale. Katastrofa! Novac mora da vrati kako zna i umije. Predaćemo krivičnu prijavu, to se mora uraditi što prije", navodi on.

Osim članova Odbora, ovo je šokiralo i članove porodice malog Dejana Zorića.

Dejanova baka Stana Zorić priča da je Karan pokrenuo humanitarnu akciju.

"Karan nije išao za Dejanovim, već za svojim interesom. On je priznao ljudima da je potrošio novac. Ljudi su ga pratili i uhvatili da kocka. Јedan čovjek je pozvao Karana da ga pita za žiro račun na koji će uplatiti novac i kada je Karan dao svoj račun, svima je bilo jasno šta radi. Dali su mu rok do kraja januara da vrati pola, a ostalo u ratama, a šta će napraviti dalje ne znam", rekla je baka Stana.

Dodaje da su ostali članovi Organizacionog odbora odlučni u namjeri da završe izgradnju kuće za Dejana za koju je saliven temelj, te trenutno nabavljaju građevinski materijal za zidanje.

Mladen Karan je rekao da ne bježi od odgovornosti i da će namiriti iznos za koji se dokaže da nedostaje.

"Ovo je za mene lekcija u kojoj dobar postaje 'budala'", rekao je Karan.

Informacije o Karanovoj prevari i stavljanju ljage na jednu od najvećih humanitarnih akcija, koja je okupila region sa ciljem da se izgradi kuća dječaku Dejanu kojeg je ostavila majka, objavljene su i na društvenim mrežama.

"Dakle, profitirao je sa tuđom životnom sudbinom koju je bez cenzure i sa punim gasom patetike držao koliko je bilo moguće duže. Narugao se emocijama ljudi i sa spremnošću svih nas da od ovoga slučaja udarimo temelj solidarnosti i opravdamo ono čime se svi ponosimo", naveo je Rajko Vukmir na Facebook profilu.

Policija provjerava navode

Pripadnici Policijske uprave Prijedor provjeriće informacije da je Mladen Karan pronevjerio 20.000 maraka donacija za humanitarnu akciju za izgradnju kuće dječaku Dejanu Zoriću iz Novog Grada, potvrđeno je za pomenuti portal.

U Policijskoj upravi Prijedor su rekli da do sada nisu imali zvaničnu prijavu za ovaj slučaj, a da su o svemu saznali iz medijskih natpisa.

"Naši službenici će provjeriti sve informacije koje su se pojavile, kako bi se utvrdilo tačno činjenično stanje", rekla je portparol ove Uprave Vesna Pačariz za "Srpskainfo".