Mladiću iz BiH prijeti 20 godina robije zbog "nepromišljenosti"

LINC – Iako je već dva put osuđivan za ista krivična djela i godine proveo u zatvoru, 25-godišnji mladić iz BiH je pred sami kraj prošle godine pokušao da izvede oružanu pljačku benzinske pumpe, zbog čega bi mogao biti osuđen čak na 20 godina robije, a sve zbog ponovljenog krivičnog djela.

Naime, kako prenosi austrijski Heute, on je uoči Božića pokušao da, uz primjenu sile, opljačka benzinsku pumpu. Njegov pokušaj je bio neuspješan i ubrzo je uhapšen. Međutim, ono što austrijski mediji navode kao “glupu ideju” jeste da je on već dva puta bio u zatvoru zbog istih ili slićnih krivičnih djela. To je za Heute potvrdila i Ulrie Brejteneder, iz javnog tužilaštva u Lincu, naglašavajući da mu je to otežavajuća okolnost.

Suđenje bi trebalo uskoro počne, a on se zvanično terete za pokušaj teške krađe. Inače, propisana kazna za ovo krivično djelo u Austriji je od jedne do 15 godina, ali on bi mogao da dužu robiju upravo zbog svoje kriminalne prošlosti.