Mlađi od 65 čine 90 odsto oboljelih od virusa korona u Moskvi

MOSKVA - Oko 90 odsto pacijenata zaraženih virusom korona u Moskvi su mlađi od 65 godina, saopšteno je iz Moskovskog kriznog štaba za borbu protiv korona virusa, prenosi TAS.

"Oko 46,4 odsto pacijenata su ljudi starosti od 18 do 45 godina, 34 odsto pripada starosnoj grupi od 46 do 65 godina, samo sedam odsto pacijenata koji se liječe od kovida-19 čine ljudi od 66 do 79 godina, a najmanje ih je od 80 i više godina, svega 3,3 odsto", navodi se u saopštenju kriznog štaba.

U Moskvi je do sada potvrđeno ukupno 80.115 obolelih, a u protekla 24 sata je registrovano 5.714 novih slučajeva.