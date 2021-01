Mnoge evropske zemlje i dalje u strahu, produžavaju drastične mjere

Sve više evropskih zemalja, u strahu od širenja novog soja virusa korona i dolaska trećeg talasa epidemije, uvodi sve strože mjere, policijski ćas i zaključavanje. Među njima su Francuska, Njemačka, Italija, Španija, Portugal...

U Francuskoj policijski čas

Policijski čas u Francuskoj stupio je na snagu juče u 18 sati, čime se želi suzbiti širenje virusa korona. Sve trgovine do tada moraju zatvoriti vrata, a za nepoštivanje zabrane kretanja moguće su novčane kazne i kazna zatvora, objavilo je ministarstvo unutrašnjih poslova.

Policijski čas na snazi je do 6 sati ujutro. Ljudi smiju napustiti dom samo radi odlaska na posao i zbog hitnih porodičnih razloga. Mjera će na snazi ostati najmanje 15 dana. Pojedine regije u zemlji već su uvele tu mjeru.

Francuska je do sada prijavila gotovo 70.000 umrlih od kovida-19 uz gotovo tri miliona zaraženih.

Austrija produžila zaključavanje

Austrijska vlada donijela je juče kasno naveče odluku da se zaključavanje produži do 7. februara u sklopu mjera protiv širenja virusa korona.

Zatvaranje, koje je trebalo trajati do 24. januara, biće produženo do 7. februara, što je, kako javlja agencija APA, rezultat razgovora vlade u Beču i pokrajina.

Od 8. februara uslijediće postepeno otvaranje, dok će ugostitelji, hoteli i organizatori različitih priredbi morati pričekati do kraja februara na takve mjere.

Od 8. februara, ako to bude dopustila epidemiološka situacija, otvoriće se ponovo i sve trgovine, uslužne djelatnosti i muzeji, ali pod pooštrenim uslovima, kao što su obaveza nošenja maski FFP2 nivoa zaštite i držanje distance koja će biti povećana s metar na dva metra. I nastava u školama će početi od 8. februara, a učenici će do tada ostati na učenju na daljinu.

London produžio vanredno stanje zbog novog soja

London je prošle sedmice proglasio veliku nepogodu zbog rizika gradskih bolnica od pretrpanosti, što je, kako kažu gradske vlasti, posljedica vrlo prenosivog soja virusa korona koji se oteo kontroli širom Ujedinjenog Kraljevstva.

Britanija ima službeno petu najveću stopu smrtnosti od kovida-19 u svijetu, s više od 78.000 umrlih, dok je premijer Boris Dđonson zaustavio ekonomiju te podstakao žurniju proizvodnju vakcine od susjednih zemalja kako bi spriječio širenje pandemije.

Gradonačelnik Londona Sadik Kan, iz opozicijske Laburističke stranke, rekao je da će u glavnom gradu bolničkih kreveta nestati sljedećih nekoliko sedmica jer se virus širio "izvan kontrole".

"Proglašavamo veliku nepogodu jer je prijetnja koju ovaj virus predstavlja našem gradu dosegla kritičnu tačku."

Naziv "velika nepogoda" obično je rezervisan za napade ili ozbiljne nesreće, posebno one koje uzrokuju "ozbiljnu štetu, remećenje ili rizik ljudskom životu i dobrobiti, ključnim službama, okolini ili nacionalnoj sigurnosti".

U Mađarskoj potvrđen novi soj, mjere produžene

Mađarska je objavila da je detektovala novu, zarazniju varijantu virusa korona.

Mađarska vlada prošle sedmice je produžila djelimično zatvaranje, uvedeno početkom novembra, do početka idućeg mjeseca ne bi li suzbila širenje virusa korona, a započela je i vakcinaciju stanovništva, no ono sporo napreduje.

Sve srednje škole zatvorene su od 11. novembra kao i hoteli i restorani, osim za dostavu, uveden je policijski ćas koji stupa na snagu u 20 sati i zabranjena su sva okupljanja.

"Moje kolege identifickovale su britansku varijantu virusa koja je već pronađena u susjednim zemljama, u uzorcima troje pacijenata", kazala je glavna mađarska zdravstvena funkcionerka Sesilia Miler. "Bilo je jasno da ni Mađarska neće moći izbjeći taj soj."

Uprkos padu broja zaraženih i hospitalizovanih u zadnje vrijeme, Miler je kazala da ne može preporučiti ublažavanje restrikcija.

Merkel želi strože mjere zbog mutiranog soja korone

U Njemačkoj je juče zabilježen rekordan broj umrlih od virusa korona na dnevnom nivou, uprkos oštrim mjerama kojima se želi obuzdati pandemija i smanjiti pritisak na bolnički sistem.

Njemačka se još od novembra nalazi u nekoj vrsti zaključavanja koji je u početku trebao trajati samo četiri sedmice i definitivno završiti prije božićnih praznika. U zemlji su u međuvremenu zatvorene škole, trgovine koje ne prodaju osnovne namirnice, barovi, restorani te sadržaji za zabavu i kulturu, uz mjere koje su od uvođenja početkom novembra postupeno pojačavane.

Mjere koje takođe predviđaju da jedno domaćinstvo može posjetiti samo jedna osoba izvan tog kruga trebale bi ostati na snazi najmanje do kraja januara.

No ovaj djelimični "lockdown" nije ispunio očekivanja političara koji su ga uveli, a to su kancelarka Angela Merkel i pokrajinski premijeri, te je donekle počeo smanjivati broj zaraženih, ali nedovoljno da se to smatra uspjehom. Merkel je čak spomenula, kako je prenio dnevnik Bild, da bi uaključavanje trebalo ostati na snazi sve do aprila.

Savezna i pokrajinske vlade ponovno će raspravljati o mjerama za borbu protiv pandemije korone sljedeći utorak.

"Broj novih infekcija još je uvijek previsok", istaknuo je vladin portparol Stefen Seibert.

Takođe postoji rizik od nove mutacije virusa.

"Virus se može zaustaviti jedino dodatnim naporima", istaknula je kancelarka Merkel.

I direktor državnog epidemiološkog instituta Robert Koch Lotar Viler ponovno je apelovao na poslodavce da svojim zaposlenima omoguće rad od kuće gdje god je to moguće. On je zatražio i temeljnije testiranje u osjetljivim područjima poput domova za starije.

Nije jasno u ovom trenutku koje bi konkretno bile te strože mjere. U medije je pušten probni balon da bi se mogao obustaviti međugradski saobraćaj, no to je ubrzo demantovano iz Kancelarije kancelarke.

Italija produžava vanredno stanje do kraja aprila

Italija produžava vanredno stanje uvedeno zbog epidemije virusa korona do kraja aprila jer još uvijek nema znakova posustajanja širenja zaraze, rekao je u srijedu ministar zdravstva Roberto Speranca.

"Prošle sedmice se stanje s epidemijom generalno pogoršalo, ponovo smo u fazi širenja zaraze. Zbog pokazatelja pogoršanja situacije, vlada smatra da je primjereno vanredno stanje produžiti do 30. aprila", rekao je ministar.

Od izbijanja zaraze u februaru 2020. u Italiji je od kovida-19, bolesti koju uzrokuje novi viru koronas, do sada umrlo 79.819 ljudi. To je drugi najveći broj umrlih od kovida-19 u Evropi i šesti u svijetu.

U Danskoj sve više slučajeva novog soja

Danska je do danas otkrila 256 slučajeva novog soja virusa korona. I ta zemlja produžuje mjere.

Broj osoba kojima će biti dopušteno okupljanje ograničiće se na pet te će se preporučiti otkazivanje privatnih sastanaka kako bi zaustavila širenje virusa korona.

"Pogodio nas je novi i uznemirujući razvoj pandemije - britanska mutacija virusa korona, koja je prilično zarazan soj", rekla je premijerka Mete Frederiksen.

Vlada je pozvala ljude da se ne sastaju s više od pet osoba izvan svoga kućanstva te da, kad je god to moguće, rade od kuće, rekla je.

Ljudima se takođe savjetuje da drže distancu od dva metra jedni od drugih kad su u kupovini.

Novo zaključavanje u Portugalu

Juče je na snagu stupilo novo zaključavanje u Portugalu.

"Nalazimo se u najopasnijem trenutku pandemije. Pravilo je jednostavno: svi bismo trebali ostati kod kuće", rekao je Kosta danas novinarima.

Vlasti će ublažiti ograničenje kretanja na dan predsjedničkih izbora 24. januara kako bi birači mogli izaći na birališta, piše Reuters.

Zatvorene su sve neesencijalne kompanije, uključujući frizerske salone. Restorani će takođe biti zatvoreni, ali će moći dostavljati. Supermarketi, apoteke, pekare, benzinske pumpe i banke ostaće otvoreni. Škole ostaju otvorene.

Kako bi se osiguralo poštivanje novih mjera, vlasti će udvostručiti kazne za njihovo kršenje. Prema portugalskom zakonu, mjere bi se trebale razmatrati svakih 15 dana, ali je Kosta danas rekao da će zaključavanje vjerovatno trajati mjesec dana.