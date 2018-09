Mogerini: Afrika nije zainteresovana za migrante

SALCBURG - Visoka predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbjednost Federika Mogerini rekla je danas da sjevernoafričke zemlje trenutno nisu zainteresovane da prime migrante, ali da to ne znači da nisu spremne na saradnju sa EU i UN kako bi se pronašlo rješenje.

Mogerini je to rekla drugog dana neformalnog samita lidera EU u Salcburgu, prenosi AP.

"Ako usvojimo pristup tipa "mi ih ne primamo, primite ih vi", to neće proći. Ali, to ne znači da sjevernoafričke zemlje ne bi bile spremne sa sarađuju sa nama i sa UN kako bismo došli do razumnog, održivog rješenja", istakla je Mogerini.

Zemlje EU razmatraju planove o uspostavljanju "platformi za iskrcavanje" u sjevernoafričkim zemljama, gdje bi migranti koji su spaseni na moru mogli da se iskrcaju radi registrovanja i provjere, ali nijedna afrička zemlja do sada nije pokazala interesovanje za to, napominje američka agencija.

Austrijski kancelar Sebastijan Kurc apelovao je danas na Evropsku uniju da započne razgovore sa Egiptom kako bi se pomoglo zaustavljanje priliva migranata koji iz Afrike dolaze u Evropu.

Francuski predsjednik Emanuel Makron, koji podržava pregovore sa Sjevernom Afrikom u vezi s problemom migracija, rekao je danas na samitu Salcburgu da "postoje pravila i da se ona moraju poštovati".

"Moramo zaštititi naše građane, ali to moramo da činimo uz poštovanje naših vrijednosti. Takođe, obaveze se ne mogu ispoštovati ako nema solidarnosti", istakao je on.

Makron je uvjeren da zemlje kao što su Italija, Grčka i Španija moraju da preuzmu odgovornost za pristizanje migranata, ali je naglasio značaj evropske solidarnosti.

U Salcburgu je izneta i ideja da zemlje članice EU namene sredstva Italiji ili Grčkoj kako bi se pobrinule za migrante.

Upitan koliko vrijedi jedan migrant, luksemburški premijer Gzavije Betel rekao je:

"Nismo na pijaci. Govorimo o ljudima, a ne o tepisima ili drugoj vrsti robe".

On je zaključio da je "sramota za sve ako Evropa počne da se pita koliko košta jedan imigrant".