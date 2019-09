Mongolska horda dočekala Putina u Ulan Batoru

ULAN BATOR - Doček stranih državnika obično prati tradicionalno postrojavanje ili parada elitnih trupa, a ko elitniji može da vas dočeka u Mongoliji od ratnika Džingis-kana.

Iako možda ne bi bilo najpametnije dočekati stranog državnika trupama koje liče na one koje su pokorile njegovu zemlju vjekovima ranije, ruskog predsjednika Vladimira Putina u Ulan Batoru ugostili su konjanici koji podsjećaju na one koji su stvorili najveću imperiju u istoriji, između ostalog pokorivši i Kijevsku Rusiju.

Čini se da je u 21. vijeku Mongolija rada da prigrli zaostavštinu ratničkog kana iz 13. vijeka.

Mongolia seems to have gone all out for Putin's visit today pic.twitter.com/PAZnX5ZA9c