Monstruozni slučaj u Britaniji: Vođa kampa osuđen zbog drogiranja i zlostavljanja dječaka

LONDON - Džon Ruben (76), vođa ljetnjeg kampa u Lesterširu u Engleskoj, osuđen je danas (6.februara) na 23 godine i 10 mjeseci zatvora, uz dodatnih osam godina uslovne slobode, zbog seksualnog zlostavljanja djece kojoj je davao slatkiše sa sedativima.

Bivši veterinar, koji je kamp vodio najmanje 27 godina, priznao je zlostavljanje dva dječaka mlađa od 13 godina, osam slučajeva zlostavljanja djece, tri slučaja pravljenja neprimjerenih fotografija i četiri optužbe za zloupotrebu droga, prenosi Skaj njuz.

Supruzi davao hipnotik

Takođe je priznao da je supruzi Suzan davao hipnotik temazepam kako ne bi bila budna dok je djecu zlostavljao.

Suzan je danas, tokom izricanja presude, rekla da je on "sadistički, monstruozni pedofil" koji je decenijama "pokušavao da se prikaže kao pravedan, častan čovjek".

Naglasila je i da osjeća "strašnu krivicu" zbog onoga što je uradio.

Djeca, uzrasta od osam do 11 godina, oboljela su nakon igre sa slatkišima – otežano su hodala, govorila nerazgovijetno i teško su se budila.

Tužilaštvo je navelo da je Ruben u poslastice dodavao anksiolitik alprazolam, koristeći svoje veterinarsko znanje za pripremu doza, prenosi Tanjug.

"Radilo se o namjernom drogiranju dječaka uzrasta između osam i 11 godina kako bi se olakšalo seksualno zlostavljanje bez otkrivanja, a šteta je najvišeg nivoa", istakao je sudija Timoti Spenser.

Roditelji žrtava ga opisali kao "monstruma"

Roditelji žrtava opisali su Rubena kao "monstruma", "prljavog i zlog čovjeka" i "lukavog seksualnog predatora".

Neki su rekli da su djeca počela da se samopovređuju, dok su drugi istakli da su vjerovali da je kamp siguran jer je hrišćanski, ali su "prevareni".

Policija je pozvala sve potencijalne žrtve i svjedoke da se jave, naglašavajući da vlasnici kampa nisu povezani sa incidentom.