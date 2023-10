Mosad priznao: Hamas nas je nadigrao

JERUSALIM - Iz bezbjednosnih struktura Izraela stižu prva pojašnjenja o razlozima zbog kojih je Hamas marširao i sijao smrt satima bez pravog odgovora. Nezvanično, agenti Mosada opravdavaju svoju ulogu. Svodi se na to da takvo iracionalno ponašanje niko ne bi mogao tek tako lako da predvidi.

Kao što Amerikanci nisu mogli da povjeruju da će muslimanski fundamentalisti Al Kaide da otmu avione i da ih zabijaju u tornjeve, tako ni izraelski analitičari izgleda nisu očekivali da bi militanti Hamasa mogli da napuste ograđenu teritoriju Gaze paraglajderima.

Dok je većina još spavala, oko 6.30 ujutro, militanti Hamasa poslali su dronove da onesposobe neke od mobilnih komunikacionih kanala koje koristi izraelska vojska i neke od nadzornih tornjeva duž granice. Tako su neutralisani dežurni vojnici koji su iz daljine pratili kamere.

Bespilotne letjelice su uništile i mitraljeze na daljinsko upravljanje koje je Izrael, uz veliku pompu, postavio na granična utvrđenja. To je Hamasovim napadačima olakšalo da priđu ogradi, koja okružuje Gazu, i da buldožerima prošire rupe i tako omoguće prolaz džipovima sa naoružanim militantima.

Iz Mosada kažu da su neposredno prije nego što su palestinski militanti u zoru napali teritoriju Izraela i započeli krvavi napad na tamošnje kibuce i vojna imanja, obavještajne službe uočile pojačanu aktivnost na djelu komunikacionog kanala palestinskih militanata iz Gaze. Ali to je već bilo kasno za pravovremenu reakciju.

Nešto se sumnjivo dešavalo, priznaju obavještajni agenti, to je bilo jasno, pa je poslato upozorenje izraelskim trupama na granici sa Gazom. Na to upozorenje nije bilo reakcije, iz još neutvrđenog razloga, izjavila su za američki dnevnik "New York Times" dvojica visokih članova izraelske obavještajne službe, prenosi beogradska "Politika".

Prvog dana napada, u subotu, bilo je jasno da je neko u Izraelu, militarizovanoj zemlji sa jednom od najmoćnijih armija, najboljim obavještajnim službama na svijetu i dugim iskustvom opstanka među neprijateljskim susjedima, tempirao kada bi mogao da dođe do masakra više od 1.000 civila i vojnika na jugu zemlje.

"Izraelski 11. septembar", kako ga nazivaju tamošnji političari, je pod istragom. Ko, kako i zašto - još traje.

Da li su vojnici na čijim stražama je granica probijena na tridesetak mjesta uopšte dobili poruku? Da li su je pročitali?

U svakom slučaju, veliki dio krivice pada na Mosad, agenciju sa godišnjim budžetom od tri milijarde dolara i 7.000 zaposlenih.

Prema brojkama, to je druga najveća špijunska agencija na svijetu. Poznato je da ima doušnike među militantnim palestinskim službama i u neprijateljskim zemljama kao što su Liban, Sirija i Iran.

Nekoliko sati sve je bilo u neredu dok je Hamas pljačkao dio Izraela od 80 kvadratnih kilometara. Pa čak i kada su otjerani nazad u Gazu ili likvidirani trećeg dana, nastavljen je baraž izraelskih naselja iz te palestinske enklave.

Četiri zvaničnika izjavila su za "New York Times" da prve analize napada Hamasa ukazuju na višestruke neuspjehe na izraelskoj strani, što su napadači iskoristili.

