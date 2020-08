Moskva: Razmislite o posljedicama raspoređivanja američke vojske

Moskva poziva partnere u istočnoj Evropi da odmjere rizike i da razmisle o posljedicama raspoređivanja američkih vojnika na svojoj teritoriji, izjavila je portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova.

"Trenutno govorimo o pojavljivanju značajnih kontingenata SAD i njihovih saveznika u istočnoj Evropi - to jest tamo, gdje ih nikada prije nije bilo. I to na, praktično, stalnoj osnovi. To što se takvo prisustvo naziva svojevrsnom neprekidnom rotacijom, apsolutno ne mijenja suštinu stvari. Ovakvi koraci će, u slučaju njihove realizacije, ugroziti odredbu utvrđenu Osnivačkim aktom koji su potpisale Rusija i NATO 1997. godine, a koja se prije svega odnosi na zabranu raspoređivanja 'značajnih borbenih snaga u novim zemljama članicama Alijanse'", podsjetila je Zaharova.

Prema njenim riječima, sve to ukazuje na namjeru SAD i njihovih saveznika u NATO-u da nastave da se pridržavaju politike stvaranja napetosti duž linije kontakta s Rusijom na štetu interesima evropske bezbjednosti.

"Jasno je da takve provokativne namjere neće ostati bez odgovarajućeg odgovora ruske strane. Tu činjenicu treba da imaju u vidu i u prijestonicama tih istočnoevropskih zemalja, koje danju i noću razmišljaju šta bi mogli smisliti u pravcu rusofobije, pozivajući američke vojnike. Savjetujemo im da pažljivo odmjere rizike i da ozbiljno razmisle o posljedicama", upozorila je Zaharova.

Ranije je ministar odbrane SAD Marke Esper saopšti da će iz Njemačke biti povučeno skoro 12.000 američkih vojnika, od kojih će 6.400 biti vraćeno u SAD, a ostali će biti premješeni u druge zemlje NATO-a, između ostalog, Italiju i Belgiju. Kasnije je Amerika saopštila da će poslati u Poljsku dodatnih hiljadu vojnika, pored 4.500 koji se već tamo nalaze.

Ranije je saopšteno da je Njemačka platila skoro milijardu evra za 10 godina za razmještanje američkih vojnika. Navodi se da su rashodi od 100 miliona evra godišnje samo dio stvarnih rashoda.

(Sputniknews.com)