Moskva otkrila kontramjere u slučaju zapljene ruske imovine u Ukrajini

MOSKVA - Ako bude zaplijenjena ruska imovina u Ukrajini Moskva će odgovoriti precizno i to se neće odnositi na ukrajinsku privredu, već na predstavnike vlasti, rekao je za "Sputnjik" šef privremene Komisije Savjeta Federacije za zaštitu državnog suvereniteta Andrej Klimov.

"Recipročne mjere Rusije, ako Ukrajina preduzme taj korak, biće vrlo precizne. One će se odnositi samo na one koji sve to i smišljaju — ministre, savjetnike, šefove struktura. Oni treba da budu nepoželjni u Rusiji. I oni i njihovi rođaci i njima bliski ljudi“, izjavio je Klimov.

On je dodao da cilj Rusije nije pogoršanje položaja ukrajinske privrede u Rusiji.

Juče je državni tužilac Ukrajine Jurij Lucenko saopštio da je pripremio prijedlog o uvođenju novih sankcija Rusiji.

(Sputnjik)