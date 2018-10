Moskva otkrila plan odbrane ukoliko Ukrajina i Gruzija uđu u NATO

MOSKVA - Stupanje Ukrajine i Gruzije u NATO će primorati Rusiju na jačanje odbrane, izjavio je direktor departmana za evropsku saradnju Ministarstva inostranih poslova Rusije Andrej Kelin na debatnom klubu "Valdaj".

"Za nas će to biti veliki vojni i ekonomski problem. Moraćemo da izgradimo odbrambeni pojas u blizini naše treće prijestonice — Sočija", izjavio je Kelin.

Prema njegovim riječima, Moskva će morati da troši ogromne resurse kako bi spriječila moguće akcije potencijalnog protivnika. Pri takvom scenariju, Rusija će morati da "na granici sa Ukrajinom izgradi odbrambeni ešalon", dodao je on.

U isto vrijeme, Kelin smatra da je malo vjerovatno da će Ukrajina i Gruzija stupiti u NATO u bliskoj budućnosti.

"Međutim, ako naši zapadni partneri — koji to više ni nisu — krenu putem izazivanja dalje konfrontacije, naravno, to se može bez sumnje desiti. I na to se moramo ozbiljno pripremiti", izjavio je on.

(Sputnjik)