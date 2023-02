Moskva spremna za razgovore bez preduslova

MOSKVA - Rusija je spremna za razgovore sa Ukrajinom, ali bez preduslova i ako su oni zasnovani na postojećoj realnosti, izjavio je zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Veršinjin u intervjuju televiziji "Zvezda".

"Da, prema klasičarima, svako neprijateljstvo završava se razgovorima, i prirodno je, kao što smo rekli i ranije, da ćemo biti spremni za takve razgovore, ali samo za razgovore bez preduslova, za razgovore koji bi bili zasnovani na postojećoj realnosti", rekao je ruski diplomata u fragmentu emitovanog intervjua, prenosi TASS.

On je dodao da odluke o razgovorima sa Moskvom ne donosi Kijev, nego Vašington i Brisel. Komentarišući mogućnost da do razgovra dođe tokom mandata sadašnjeg američkog predsjednika DŽozefa Bajdena, Veršinjin je rekao da to ne zavisi od Rusije i da je pozicija Moskve jasna.

"Kad bi samo Bajden bio dovoljno oprezan i mudar, mislim na njega i njegove saradnike", dodao je Veršinjin.