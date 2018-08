Moskva traži hitan sastanak Savjeta bezbjednosti zbog Sirije

Komentari: 1

Rusija nema sanse protiv amerika i nato zemalja. ako budu htjeli unistiti rusiju to ce uraditi preko menetarnog i ekonomskog sistema a zatim su socijalni nemiri neminovnost u rusiji. Kad dodje do teskih nemira onda ce SAD da zada konacni udarac ruskoj federaciji. To je plan, to rusi znaju i zato pokusavaju na svaki moguci nacin da se to sprijeci. Sanse za rusiju su minimalne