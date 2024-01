Moskva traži hitnu sjednicu SB UN: "Pad aviona teroristički napad" (VIDEO)

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov pozvao je na hitno održavanje sjednice Savjeta bezbjednosti UN povodom obaranja ruskog vojnog aviona sa 65 ukrajinskih vojnih zarobljenika koji su bili određeni za razmjenu.

Opisao je današnji pad aviona kao "teroristički napad".

"Ne želimo da ponovimo situaciju iz aprila 2022. godine, kada je inscenirana Buča, gdje su prikazana tijela, a još ne možemo da saznamo njihova imena", rekao je Lavrov.

On je podsjetio da je Velika Britanija, koje je bila na čelu Savjeta bezbjednosti u aprilu, odbila da sazove sjednicu na 72 časa.

"Nadam se da naš francuski kolega neće ići istim putem i da će sazvati hitnu sjednicu, kao što smo tražili danas u 15.00 časova" rekao je Lavrov, prenosi Srna.

Ruski vojni transportni avion Il-76 sa 74 osobe srušio se u Belgorodskoj oblasti. Prema navodima RIA Novosti, u letjelici je bilo 65 ukrajinskih vojnika određenih za razmjenu zarobljenika. Nema preživjelih.

Russian Il-76 airlifter crashed in Belgorod region of Russia, Russian media report. There has been no official information. Ukrainian Defense Ministry cannot confirm at the moment whether the aircraft has been shot down by Ukrainian Defense Forces - information is being… pic.twitter.com/Cev5nrZYSr