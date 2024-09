Može li Ukrajina spasiti Pokrovsk?

POKROVSK - Ruske su trupe u četvrtak, 29. avgusta podigle zastavu iznad rudarskog kompleksa na sjevernom rubu Novohrodivke, obilježivši njihovo najdalje napredovanje duž 40-kilometarskog pravca Avdejevka-Pokrovsk, šest mjeseci nakon što je ukrajinska vojska, koja je oskudijevala municijom, napustila bivši grad-tvrđavu.

Sada postoji samo jedan glavni rov između napredujućih Rusa i Pokrovska, ključnog ukrajinskog logističkog čvorišta u istočnoj ukrajinskoj oblasti Donjeck. Nije jasno imaju li Ukrajinci dovoljno vojnika raspoređenih u sektoru Pokrovska kako bi popunili taj rov, piše u svojoj analizi "Forbes".

Sve to znači da je Pokrovsk - grad s prijeratnom populacijom od 60.000 stanovnika - u velikoj nevolji. Oskudna pojačanja koja su ukrajinske oružane snage poslale u to područje možda ga neće moći spasiti. Šta će se dogoditi ako i kada Pokrovsk padne, nije jasno. Ali sigurno je da to neće pomoći ukrajinskim ratnim naporima dok ruska šira invazija ulazi u 30. mjesec.

Nakon što su sredinom februara zauzeli ruševine Avdejevke, preživjeli Rusi iz para iscrpljenih poljskih vojski suočili su se s onim što je moglo izgledati kao zastrašujuća prepreka između njih i Pokrovska: nizom od nekoliko rovova koji su prolazili kroz sela između dva grada.

Ali izgled vara.

"Ukrajinske trupe u smjeru Pokrovska bile su više puta prisiljene povući se jer nisu imale dovoljno snaga i resursa za organizovanu dobranu," objasnila je ukrajinska analitička grupa Frontelligence Insight.

Šta se dešava u rovovima?

Nije da su Ukrajinci izgubili svaku bitku za svaki dio rovova. Ali neke su izgubili. A kada bi jedan dio rova pao, ukrajinski vojnici u susjednim dijelovima često nisu imali izbora osim da se povuku - ili da rizikuju opkoljavanje.

"Glavni problem ostaje nedostatak raspoložive ljudske snage i iskusnih jedinica za organizovanu odbranu i odbranu tih položaja", napomenula je grupa Frontelligence Insight.

"Bez obzira na to koliko dobro izgrađene ili brojne bile obrambene pozicije, ako su popunjene samo s 10 do 20 odsto potrebnog kapaciteta, nije iznenađujuće da ih ruske snage mogu tako brzo savladati."

Ukrajinska vojska imala je brigade na raspolaganju, dok se ruski napad na Pokrovsk ubrzavao u avgustu. Međutim, umjesto da pojačaju istočni front, generalštab u Kijevu poslao je neke ili sve od osam brigada preko granice u rusku oblast Kursk, pokrećući iznenadnu kontrainvaziju, koja je zauzela hiljadu kvadratnih kilometara te oblasti.

Rusi vjeruju da je još uvijek oko pet ukrajinskih brigada u rezervi. No i one su znakovito odsutne iz Pokrovska - možda zato što ih Kijev takođe planira poslati u Kursk. Umjesto toga, ukrajinska obrana između Avdejevke i Pokrovska i dalje se oslanja na istu iscrpljenu brigadu koja vodi borbu u pozadini na tom pravcu još od februara, elitnu 47. mehanizovanu brigadu.

Elitna brigada desetkovana

Šest mjeseci brutalnih borbi protiv veće ruske sile uzelo je danak na elitnoj 47. mehanizovanoj brigadi. Ova jedinica od 2.000 ljudi krenula je u bitku na istoku u avgustu sa svim 31 tenkom M-1 Abrams, koje su Sjedinjene Američke Države obećale Ukrajini prošle godine.

Danas je brigada svedena na možda polovinu svojih Abramsa, pod pretpostavkom da svi vidljivo oštećeni tenkovi nisu popravljivi. Izgubili su dva u avgustu, uprkos zaštiti tenkova od 69 tona i četvoročlane posade slojevima dodatnog reaktivnog oklopa.

Još uvijek ima vremena da Ukrajina spasi Pokrovsk.

"Može se pretpostaviti da će neprijatelj stići do grada do sredine septembra", prema ukrajinskom Centru za obrambene strategije, "ali neće ga moći zauzeti."

Koliko je vojnika na ruskoj, a koliko na ukrajinskoj strani?

"Otvoreni teren, koji je nepovoljan za ofanzivu, i potencijalni protivnapadi iz područja Selidove (na jugu) i Kostjantinovke (na sjeveru) usporiće njihov napredak."

Ali čime bi Ukrajinci izveli protivnapad? Nema dovoljno ukrajinskih trupa u tom području za obranu - da ne govorimo o napadanju. U vojnoj strategiji postoji pravilo da uspješna ofanziva zahtijeva da napadač ima prednost u ljudstvu nad braniteljem.

Ne znamo tačno koliko je ruskih vojnika oko Pokrovska, ali vrijedi napomenuti da je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski optimistično predvidio da će Rusi izgubiti 60.000 ljudi napadajući grad.

(Index.hr)

