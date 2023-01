Može li se Brajan Volš izvući: Nema tijela, nema ubistva?

Nestanak Ane Volš, majke troje djece porijekom iz Srbije, najpoznatiji je slučaj tog tipa u Americi u 2023. godini.

Ona je nestala 1. januara u ranim jutarnjim časovima. Agentkinju za nekretnine (39) posljednji je vidio njen suprug Brajan Volš, koji tvrdi da je napustila njihov dom u Kohasetu u američkoj saveznoj državi Masačusets, zbog "hitnog posla" u Vašingtonu. Međutim, ona nikada nije sjela u avion, a njen nestanak je prijavljen je tek 4. januara, piše New York Post.

U međuvremenu je njen suprug optužen za ubistvo, iako se i dalje traga za njenim tijelom. Policija je objavila da ima snažne posredne dokaze protiv Brajana - od genetskog materijala do snimke nadzorne kamere na kojoj se vidi kako kupuje sredstva za čišćenje do njegove uznemirujuće istorije pretraživanja interneta, ali on se izjasnio da nije kriv.

Bivši tužilac iz Vašingtona Tomas Tad DiBiase rekao je za The Post da su tužioci u nepovoljnijem položaju s obzirom na to da nema tijela, ali ipak mogu obezbijediti osuđujuću presudu.

Iako mnogi ljudi pogrešno vjeruju da je potrebno pronaći tijelo kako bi se dokazalo da je zločin počinjen, DiBiase je rekao da je to daleko od istine i ukazao na svoje istraživanje, čiji je rezultat da slučajevi ubistava bez tijela imaju čak 86% osuđujućih presuda, u poređenju sa 70% za sve slučajeve ubistava u cjelini.

Bivši tužilac, koji je više od 10 godina radio u kancelariji okružnog tužioca, vodio je drugi slučaj ubistva bez pronađenog tijela u istoriji u svom u okrugu. U međuvremenu je postao vodeći stručnjak za tu temu i predaje tužiocima i policijskim istražiocima širom zemlje o tome kako obezbijediti osuđujuće presude za ubistvo u odsutnosti posmrtnih ostataka žrtve.

U nastavku je za The Post objasnio komplikacije kod ubistva nakon kojeg nije pronađeno tijelo, kao i šta se može očekivati u slučaju Valš, prenosi Index.hr.

DiBiase je rekao da odsustvo tijela žrtve donosi dodatni sloj izazova na sudu jer zahtijeva od tužioca da dokažu ne samo da je optuženi počinio zločin, već i da je žrtva zapravo preminula.

"Ako nema tijela, morate pokazati dovoljno dokaza kako biste natjerali porotu da povjeruje ne samo da je osoba mrtva, već i da je osoba koja sjedi pred sudom ta koja je to učinila", rekao je on i nastavio:

"Kada nemate tijelo, ne znate tačno kada je osoba ubijena, možda ne znate ni kako je ubijena, ni gdje je ubijena".

Njegovu procjenu poduprla je Lise Dadio, penzionisana policijska poručnica koja sada predaje na Sveučilištu New Haven.

"Pronalaženje tijela može dati mnogo fizičkih dokaza u slučaju. Kada se tijelo pronađe, u većini slučajeva medicinski istražioci ili forenzičar gu utvrditi uzrok i način smrti, što je direktno povezano s optužbama protiv pojedinca", objasnila je ona.

Ipak, dok nedostatak tijela žrtve predstavlja izazov za istražioce i tužioce, mogućnost podizanja optužnica za ubistvo na sudu i donošenja osuđujuće presude zavisi od pravnog načela corpus delicti.

Prema Institutu za pravosudne informacije Pravnog fakulteta Cornell, corpus delicti nalaže da optuženik ne može biti osuđen za zločin bez dovoljno dokaza da je nedjelo stvarno počinjeno.

U nedostatku posmrtnih ostataka žrtve, slučajevi ubistava oslanjaju se na druge uvjerljive fizičke i posredne dokaze.

U svom razgovoru za The Post DiBiase je ustvrdio da je u SAD-u u posljednjih 200 godina bilo 576 suđenja za ubistva bez pronađenog tijela žrtve - od kojih se više od polovine dogodilo nakon 2000. godine.

On je porast kaznenih progona pripisao napretku u tehnologiji, uključujući sve veću ulogu DNK dokaza, forenzike kao što su otisci prstiju i elektronički tragovi ili online tragova koji uključuju podatke o lokaciji, snimke nadzornih kamera, transakcije na bankomatima i mobilne telefone - koji prate lokaciju korisnika i nose mnoštvo ličnih podataka.

I genetski i digitalni dokazi odigrali su važnu ulogu u optužbama protiv Brajana Volša. Na njegovom saslušanju prošle sedmice, pomoćnica okružnog tužioca Lin Beland rekla je Okružnom sudu u Kvinsiju da je DNK Ane i Brajana pronađen na krvavim papučama i kombinezonu koji su otkriveni na skupljalištu smeća "Peabody" nekoliko dana ranije.

Dva zamrljana predmeta iskopana su zajedno s drugim sumnjivim predmetima, uključujući pilu za metal, sjekiru i tepih. Snimka nadzorne kamere dan nakon što je Ana posljednji put viđena takođe je uhvatila Brajana kako stavlja druga dva kompleta teških vreća za smeće u nasumične kontejnere.

Beland je rekla sudu da je sadržaj tih vreća, koje su možda uključivale Anine ostatke, već bio spaljen u trenutku kada je policija došla do njih.

Nestanak Ane Walshe ima posebno uznemirujuću sličnost s nestankom Dženifer Dulos, novinarke iz Konektikata i majke petero djece koja je posljednji put viđena u svojoj kući za iznajmljivanje 24. maja 2019. godine.

U trenutku nestanka bila je u procesu razvoda od supruga Fotisa Dulosa. Iako su Fotis i njegova djevojka Mišele Trakonis optuženi za petljanje s dokazima i ometanje kaznenog progona samo nekoliko sedmica nakon što je Dženifer nestala, Fotis je optužen za ubistvo tek 7. januara 2020.

"Manje je važno kada će se dogoditi hapšenje u odnosu na to postoji li dovoljno dokaza za njega i može li se dokazati krivica na suđenju", rekao je DiBiase za The Post o kašnjenju s Fotisovom optužnicom u odnosu na prividnu brzinu optužbi protiv Volša, prenosi Index.hr.

Fotis je pušten uz kauciju kasnije istog mjeseca, a zatim je pokušao da izvrši samoubistvo u svom domu 28.januara 2020. Proglašen je mrtvim dva dana kasnije. Tijelo njegove žene nikad nije pronađeno. DiBiase je ukazao i na Paula Floresa, koji je prošle jeseni osuđen za ubojstvo svoje kolegice s fakulteta Kristin Smart 1996. godine.

DiBiase je uvjeren da je Brajan Volš kriv za ubistvo svoje supruge i da će se suočiti s pravdom.

"Policija je obavila je odličan posao na ovom slučaju. Učinili su sve što su trebali. Čini se da su to od početka tretirali kao slučaj ubistva, a ne kao nestalu osobu", objasnio je DiBiase, ponovivši da su dokazi protiv Brajana "vrlo vrijedni i vrlo osuđujući".

"Nadam se da neće ni doći do suđenja. Ovo je jak slučaj. Biće mu vrlo teško izvući se u ovom trenutku. Nadam se da će priznati krivicu", kazao je on.