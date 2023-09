Mračno upozorenje najmoćnijeg američkog generala Volodimiru Zelenskom: "Imate 45 dana"

LONDON - Ukrajini je preostalo samo 45 dana da ostvari značajnije uspjehe u svojoj protivofenzivi protiv ruskih snaga prije početka jeseni i zime.

General Mark Milley, predsjednik Združenog štaba američkih oružanih snaga, tvrdi da će manevrisanje postati vrlo teško kad regiju zahvate jesenske kiše, piše Daily Mail.

Početkom ljeta Kijev je počeo s napadima na ruske odbrambene linije s ciljem dolaska do Azovskog mora što bi teritoriju koju drže Rusi podijelilo na dva dijela. Dobici u područjima na kojima su Rusi godinu dana postavljali mine bili su mali, no prije sedmicu dana ukrajinski generali izvijestili su da su se probili do prve linije

"Išlo je sporije od predviđenog, ali to je razlika između rata na papiru i stvarnog rata. Ovo su stvarni ljudi u stvarnim vozilima koji se probijaju kroz stvarna minska polja. Smrt, razaranje i sukobi su takođe stvarni. Još uvijek postoji razumna količina vremena - vjerojatno oko 30 do 45 dana dok ne krene borba protiv vremenskih uslova", rekao je Milley, a prebnosi jutarnji.hr.

U nedjeljnoj BBC-jevoj emisiji dodao je da su barem djelimično uspjeli u svom naumu, a to je ono što je bitno. U istoj emisiji admiral Sir Tony Radakin, načelnik štaba odbrane Ujedinjenog Kraljevstva, rekao je da Ukrajina pobjeđuje jer Rusija nije uspjela osvojiti zemlju.