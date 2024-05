Mrak, magla, kiša i niske temperature stvaraju probleme spasiocima u Iranu (VIDEO)

U iranskoj planinskoj regiji gdje se danas popodne srušio helikopter s iranskim predsjednikom gotovo je ponoć u trenutku pisanja ovog teksta.

Prošlo je otprilike 10 sati otkako su vlasti izgubile kontakt s helikopterom.

Tokom dana potragu su ometali gusta magla, jaka kiša i jak vjetar, a sada potragu dodatno otežavaju mrak i temperature koje će biti ispod nule, ali i jaka kiša koja povremena pada, prenosi Index.

Iranska državna agencija objavila je video s mjesta potrage koji pokazuje kakvo je vrijeme tamo.

Iranski dužnosnici rekli su nešto ranije da su locirali tačno mjesto nesreće i da tamo šalju spasilačke timove. Prethodno su vlasti uspjele stupiti u kontakt s dvije osobe koje su bile u avionu, rekao je portparol vlade.

