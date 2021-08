Mula Abdul, "prvo lice" talibana stigao u Kandahar

Koosnivač i zamjenik lidera talibana Mula Abdul Gani Baradar vratio se u Avganistan, javlja Gardijan pozivajući se na agenciju AFP.

Prema izvještaju, on je kasno sinoć doputovao u drugi grad po veličini u toj zemlji, Kandahar.

Taj grad je spiritualni centar talibana i glavni grad tokom njihove prve vladavine od 1996. do 2001. godine.

Baradar se u Avganistan vratio iz Katara, gdje je mjesecima vodio pregovore sa SAD, a zatim i mirovne pregovore o Avganistanu.

Na fotografijama koje su objavili pro-talibanski mediji, vidi se grupa ljudi okupljena oko Baradara kako slavi uzvicima i podizanjem pesnica uvis.

Baradar je prije manje od tri godine oslobođen iz pakistanskog zatvora na zahtjev SAD.

Baradar, je inače rođen u Uruzgan provinciji 1968. godine, a rastao je u Kandaharu. Rano se priključio borbama mudžahedina protiv Sovjeta osamdesetih godina prošlog vijeka i od tada je napredovao u talibanskom ustrojstvu. Gardijan prenosi i da je njegov nadimak, zbog brutalnosti koje je primjenjivao, "Kasapin".

Mnogi strani mediji koji prate situaciju u Avganistanu ne isključuju mogućnost da upravo Baradar bude budući predsjednik Avganistana, budući da uživa ogroman autoritet među talibanima.

