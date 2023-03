Muškarac (82) zapaljen ispred džamije

LONDON - Muškarac (82) zadobio je teške opekotine nakon što je 27. januara zapaljen ispred džamije u Londonu, a njegov identitet za sada nije identifikovan. On je hitno prevezen u bolnicu. Policija je objavila fotografiju lica za koje sumnja da je izvršilo napad.

Kako su istakli iz policije 82-godišnji penzioner razgovarao je s napadačem dok su obojica napuštala Islamski centar, piše "Sky News".

Razgovarali su oko pet minuta prije nego što je muškarac polio žrtvu tekućinom, za koju se vjeruje da je benzin, i zapalio je upaljačem.

Napadač se zatim udaljio s mjesta događaja. Žrtva je zadobila teške opekotine na licu i rukama. Londonska policija je gotovo mjesec i po dana nakon incidenta objavila fotografiju muškarca s kojim detektivi žele razgovarati.

Andy Vermaut shares:CCTV image released after man set on fire outside mosque: An 82-year-old man was doused in a liquid and set alight outside a mosque in west London. https://t.co/DxOBwlneh8 Thank you pic.twitter.com/v794CGuTJ1