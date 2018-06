Muškarac izvršio samoubistvo u džamiji, objavljen uznemirujući snimak

MEKA - Još uvijek nepoznati muškarac skočio je s krova "Masdžid el-Haram" džamije u Meki, najvećeg muslimanskog svetišta na svijetu, objavila je lokalna policija.

Saudijska novinska agencija SPA objavila je da je stranac skočio s krova džamije u Meki i preminuo na licu mjesta.

Turske novine "Daily Sabah" objavile su snimak tragičnog incidenta.

Muškarac je počinio samoubistvo u petak naveče, objavila je SPA. Njegovo tijelo odmah je prevezeno u lokalnu bolnicu i pokrenuta je istraga o incidentu i mogućim motivima. Prema izvještajima, niko od okupljenih vjernika nije povrijeđen.

Snimak prikazuje muškarca koji pada u gomilu ljudi nekoliko metara od Kabe.

Iako njegov identitet još nije otkriven, "Daily Times" piše da je imao 35 godina, a "Daily Sabbah" citira lokalne medije koji navode da se radilo o 26-godišnjem francuskom državljaninu koji se vratio u islam. Samoubistvo se smatra velikim grijehom u islamu.

Upozoravamo da je snimak veoma uznemirujući!

WARNING: DISTURBING FOOTAGE

Man commits suicide inside the Grand Mosque of Mecca housing the Kaaba, Islam's holiest site, by jumping from the third floor pic.twitter.com/wzIdJ8jdL3