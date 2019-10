Muškarac koji se zapalio ispred UNHCR u Ženevi je Kurd

ŽENEVA - Muškarac koji se iz protesta zapalio ispred sjedišta UN-ove kancelarije za izbjeglice u Ženevi je Kurd koji živi u Njemačkoj, prenosi mediji.

Ranije je objavljeno da se neidentifikovani muškarac zapalio izpred kancelarija UNHCR, da je preživio i da su o njemu brigu preuzele su medicinske službe.

Naknadno je otkriveno kako se radi o sirijskom Kurdu koji ima oko 30 godina, prenosi Rojters.

On ima boravište u Njemačkoj.

"S obzirom na njegovo stanje, nije bilo moguće saznati njegov motiv, ali možemo pretpostaviti da je to politička situacija", rekao je portparol policije u Ženevi.

Portparol UNHCR-a izrazio je žaljenje zbog incidenta.

