Muškarac porijeklom iz BiH preminuo nakon što je izboden u Danskoj

KOPENHAGEN – Muškarac (75) porijeklom iz Bosne i Hercegovine preminuo je nakon što je u srijedu izboden šrafcigerom u džamiji u danskom Odenseu, prenio je list Ekstra Bladet.

Naime, osumnjičen je 70-godišnjak, takođe bh. porijekla i njemu je nakon saslušanja određen pritvor četiri sedmice zbog pokušaja ubistva.

“Nakon obdukcije kada se utvrdi uzrok smrti, odlučićemo da li će optužba biti preinačena u ubistvo”, kaže za Ekstra Bladet načelnik dežurne policije Torben Jakobsen.

Osumnjičeni je tokom sudskog saslušanja rekao da se u srijedu pojavio u džamiji na Lisesmindeveju u Odenseu jer je želio da vidi da li će ga pustiti, s obzirom mu je već neko vrijeme bio zabranjen pristup džamiji. Ali, prema riječima 70-godišnjaka, nastala je gužva, koja se završila tako što je 75-godišnjak izboden šrafcigerom.

Iako je i sam priznao da je on taj koji je žrtvu izbo nožem, on negira da je to bio pokušaj ubistva. Naime, prema sopstvenom iskazu, kod sebe je imao šrafciger za eventualnu samoodbranu.

Mediji prenose da je osumnjičeni 70-godišnjak ranije osuđivan na uslovne kazne u vezi sa nasiljem u džamiji, koju koriste pripadnici bh. zajednice zbog čega mu je bio zabranjen ulazak u džamiju.

Međutim, prema vlastitom priznanju, on je samo želio da razgovara sa onima koji odlučuju na licu mjesta, u nadi da će mu biti dozvoljen povratak, ali tada je došlo do nemile situacije.

Policija je dojavu o incidentu primila u srijedu u 13.16 sati, a osumnjičeni je bio u džamiji kada je policija došla i on je uhapšen na licu mjesta.

Po dolasku policije, žrtva je još uvijek bila živa, a u hitnu pomoć je prebačen sa navodno 13 uboda. Ipak, povrede su bile preteške usljed čega je preminuo.