Muškarac se popeo na Trampovu kulu, tražio razgovor s njim

ČIKAGO - Neidentifikovani muškarac popeo se na Trampovu kulu u Čikagu zahtijevajući da razgovara sa predsjednikom SAD Donaldom Trampom i medijima.

Muškarac, u 20-im godinama i navodno član pokreta "Crni životi su važni", popeo se na kulu Čikago Tramp oko 17.30 i visio sa užeta u nedelju uveče i tamo bio satima dok je policija pokušava da ga nagovori da siđe, prenosi "New York Post"

Policija je saopštila da je muškarac prijetio da će izvršiti samoubistvo ukoliko ne razgovara sa Donaldom Trampom.

Na video snimcima koji su se pojavili na društvenim mrežama, vidi se muškarav kako visi na narandžastom konopcu, tvrdi da je član pokreta i da ima poruku za Trampa.

"Ne želim da umrem, ali ako neko pokuša da povuče ovo uže skočiću i umrijeću", rekao je muškarac.

Kako se navodi, on je kamerom snimao sebe i davao te izjave, a sve je emitovano uživo na Facebooku.

"Imam nož. Ukoliko neko povuče uže isjeći ću ga", rekao je momak.

Situation at the Chicago Trump tower. Man dangling on rope off balcony. Unknown intentions. Police/Fire rescue on scene. .@WGNTV @ChicagoBreaking @nbcchicago @chicagotribune pic.twitter.com/6HAJmMF6a8