VAŠINGTON - Nepoznati muškarac zapalio se u blizini Bijele kuće u Vašingtonu, saopšteno je iz Tajne službe SAD.

U saopštenju se navodi da su službenici Tajne službe SAD reagovali u roku od nekoliko sekundi i da je muškarac prevezen u bolnicu.

Video-snimak incidenta objavljen je na internetu, javio je "Sputnjik".

Za sada nije poznato više detalja o ovom incidentu.

The White House lawn is literally on fire pic.twitter.com/L0dZCmO8y5