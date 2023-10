Muškarac u SAD-u ubio dječaka (6) jer je musliman, izbo ga 26 puta

ČIKAGO - Muškarac (71) iz Čikaga navodno je vikao ‘vi muslimani morate umrijeti!‘ prije nego što je smrtno izbo šestogodišnjeg palestinsko-američkog dječaka i ranio njegovu 32-godišnju majku u tragediji na koju je, čini se, uticao rat Hamasa i Izraela.

Dječak, kojeg je identifikovao lokalni ogranak Vijeća za američko-islamske odnose, bio je Wadea Al-Fayoume, koji je proglašen mrtvim u bolnici nakon što ga je Joseph M. Czuba ubo 26 puta velikim vojničkim nožem, prema nalazima obdukcije objavljenima u nedjelju.

"Detektivi su uspjeli utvrditi da su obje žrtve ovog brutalnog napada bile na meti osumnjičenika jer su bili muslimani, a na napad je uticao i tekući bliskoistočni sukob u koji su uključeni Hamas i Izraelci", stoji u saopštnju ureda šerifa okruga Will objavljenom na društvenim mrežama.

Policajci su pronašli obje žrtve u subotu kasno ujutro u kući koja se nalazi nekih 60-ak kilometara jugozapadno od Čikaga.

Majka dječaka na tijelu je imala više od desetak uboda. U nedjelju je ostala u bolnici, ali se očekuje da će preživjeti.

Policija u okrugu Will, Illinois, pronašla je Czubu u subotu vani ‘kako sjedi na tlu blizu prilaza rezidenciji‘ s posjekotinom na čelu.

Policija ga je optužila za ubistvo prvog stepena, pokušaj ubojstva prvog stupnja, dvije tačke optužnice za zločine iz mržnje i teško nanošenje povreda smrtonosnim oružjem.

Al-Fayoume, palestinsko-američki dječak koji je nedavno napunio šest godina, i njegova majka, Hanaan Shahin, identifikovani su kao žrtve. Oni su dvije godine živjeli u prizemlju kuće, a osumnjičenik je bio njihov stanodavac.

Citirajući SMS poruke koje je majka uputila dječakovom ocu, osumnjičenik je navodno vikao: ‘Vi muslimani morate umrijeti!‘ prije smrtonosnih uboda.

Muslimanska organizacija za građanske slobode nazvala je zločin ‘najgorom noćnom morom‘ te su dodali da imaju uznemirujuć porast broja poziva i e-mailova mržnje otkako je izbio sukob na Bliskom istoku.

Govoreći zajedno s članovima porodica žrtava, izvršni direktor CAIR-a Ahmed Rehab rekao je da je Czuba davio Shahin nakon što je bio pušten da uđe u njihov stan. Majka je nakratko uspjela pobjeći u kupatilo i nazvati hitnu, ali dok se vratila, Czuba je pronašao njenog sina i ubio ga, tvrdi Rehab.

"Al-Fayoume je platio cijenu za atmosferu mržnje i dehumanizacije koju, iskreno, mislim da vidimo ovdje u Sjedinjenim Državama, kao rezultat neodgovornog vodstva i jednostranih izjava koje vidimo u medijima", rekao je Rehab.

Potom je uporedio atmosferu koja je dovela do Al-Fayoumeove smrti s onom nakon terorističkih napada 11. septembra:

"Dobili smo obećanja da se više nećemo vratiti u taj ružan, mračni svijet i evo nas. U konačnici, krivnja leži na počiniocu, ja za ubistvo krivim ubicu."

Međutim, i dalje smatra da su mediji i političari uticali na Czubu, za kojeg je rekao da je već nekoliko puta komunicirao s pordicom i nije izazvao nikakvu sumnju.

Czuba je odveden u zatvor za odrasle okruga Will i čeka prvo pojavljivanje pred sudom, prenosi Jutarnji.hr.

We are shocked and disturbed to learn that a landlord in Chicago expressing anti-Muslim and anti-Palestinian views broke into a Muslim family's apartment and attacked them with a knife, injuring the mother and killing her 6-year-old son, Wadea Al-Fayoume. @cairchicago will hold a… pic.twitter.com/N0ILuevq4n