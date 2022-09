Muškarac uhapšen jer je obavio umru za kraljicu Elizabetu II

RIJAD - Saudijske vlasti uhapsile su čovjeka koji je tvrdio da je putovao u muslimanski sveti grad Meku kako bi obavio hodočašće umru u ime kraljice Elizabete II.

Muškarac, jemenski državljanin, u ponedjeljak je na društvenim mrežama objavio svoj video snimak u Velikoj džamiji u Meki, najsvetijem mjestu islama, gdje su nemuslimani zabranjeni.

Na snimku je podigao transparent s natpisom: "Umra za dušu kraljice Elizabete II, molimo Boga da je primi u nebo i među pravednike."

This Muslim man claims he has done 'Umrah' for the recently deceased British Queen Elizabeth II. It is being reported that he was arrested and is being questioned by Saudi police. pic.twitter.com/YPl3RsxMqN