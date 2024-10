Muž davio ženu koja je umirala od raka: Opet bih to uradio jer je volim

​JUTA- Muškarac iz Jute (46) priznao je da je pokušao da ubije svoju suprugu, koja je bila u hospicijskoj njezi i umirala od raka dojke, kako bi "olakšao njene patnje."

Divejn Mekala je prošle nedjelje priznao krivicu za pokušaj ubistva iz nehata zbog toga što je davio svoju 47-godišnju suprugu Arendu Li Mekalu, koja je umrla od raka 21. decembra 2021. godine.

Arendi je 2020. dijagnostikovan rak dojke. Do oktobra 2021. rak se proširio na njen vrat, mozak, pluća i jetru, i proglašen je terminalnim, kako je njen sin napisao na stranici "GoFundMe". Tada je prebačena u kućnu hospicijsku njegu u svom domu u La Verkinu, malom gradu na jugozapadu Jute.

Divejn Mekala, njen sin i drugi članovi porodice bili su pored nje noć prije njene smrti kada je on počeo da je davi "u pokušaju da je ubije kako bi joj olakšao patnje", policajci su napisali u izvještaju do kog je došao portal "Law&Crime".

Članovi porodice su ga odvojili od nje dok je ona "gubila dah", navodi se u izjavi. Preminula je sljedećeg dana.

Policijska stanica u La Verkinu započela je istragu kada je odrasli sin žrtve podnio žalbu optužujući muža svoje majke da joj je stavio ruke oko vrata. Članovi porodice su potvrdili njegovu priču istražiteljima. U telefonskom razgovoru s policijom, njen muž je priznao da ju je davio.

"Rekao je da je stavio svoje lice pored njenog i stavio jednu ruku oko njenog vrata pored karotidne arterije i pritisnuo dovoljno jako da joj olakša patnju i da je natjera da brže umre", napisali su detektivi.

"Divejn je rekao da bi to opet učinio jer je volio svoju ženu."

Tužioci su ga prvobitno u decembru optužili za pokušaj ubistva, krivično djelo prvog stepena za koje je zaprećena kazna do doživotnog zatvora. On je priznao krivicu za pokušaj ubistva iz nehata i suočava se sa kaznom do 15 godina zatvora kada mu bude izrečena presuda u decembru.

Sin Arende Mekale rekao je da se protivi sporazumu o priznanju krivice i planira da se obrati sudu tokom izricanja kazne, prenosi "Telegraf".

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.