NASA objavila sliku požara u Atini iz vazduha

ATINA - NASA je na svom sajtu objavila snimak požara na grčkom poluostrvu Atika, u predgrađima Atine, u kojem je u protekla dva dana život izgubilo najmanje 80 osoba, među kojima su i djeca, dok je više od 180 povrijeđeno.

Na fotografijama slikanim iz vazduha crvenom bojom su označena požarišta i vidi se velika količina dima, koji je zahvatio veliki dio teritorije Grčke.

Navodi se da je najugroženije područje Rafina na obali, gdje je zabilježen i najveći broj žrtava.

Veliki broj njih je smrt zadesila u kolima u pokušaju da izbjegnu vatrenu stihiju.

Two huge fires in Greece have flanked Athens, wreaking havoc in two separate areas outside the capital city. On July 24, our eye in the sky spotted the worst fires to hit Greece in at least a decade.



