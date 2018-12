NATO će Ukrajini dostaviti vojnu opremu

BRISEL - NATO će dostaviti vojnu opremu za sigurnu komunikaciju ukrajinskoj vojsci ovaj mjesec, rekao je generalni sekretar saveza Jens Stoltenberg ukrajinskom predsjedniku Petru Porošenku na današnjem sastanku usljed eskalacija sukoba sa Rusijom.

"Rekao sam predsjedniku Porošenku da ću dostaviti vojnu opremu za sigurnu komunikaciju za ukrajinske oružane snage do kraja godine", rekao je Stoltenberg, a kao dio 40 miliona evra vrijedne pomoći NATO za osnaživanje ukrajinske vojske.

Stoltenberg je naglasio ukrajinsku "mirnoću i suzdržavanje" tokom krize i ponovio potporu saveza za pristupanjem zemalja bivšeg sovjetskog bloka, a čemu se Moskva otvoreno protivi.

Moskva se odupire međunarodnim pozivima za oslobađanjem tri ukrajinska broda koji su oduzeti prošli mjesec u Kerčkom moreuzu, a koji kontrolira pristup Azovskom moru u blizini poluostrva Krim, koji je Moskva aneksirala od Ukrajine 2014. godine.

Porošenko je danas rekao kako je apsolutni prioritet njegove zemlje tražiti povratak svojih mornara. Čelnici Evropske unije raspravljati će o Ukrajini i Rusiji na samitskoj večeri krajem dana, prenio je index.hr.

Substantial meeting with President Petro Poroshenko today at NATO HQ. #NATO stands with #Ukraine and will continue to provide strong political & practical support. pic.twitter.com/bFf0g0lMoO