NATO general optužio Rusiju i Kinu: "Treći svjetski rat je blizu"

Postoji rizik od globalnog konflikta poput Trećeg svjetskog rata - u roku od pet godina - ako se NATO ne probudi iz svog „vojnog sna“.

Upozorio je to odlazeći načelnik britanske vojske, general ser Patrik Sanders.

General Sanders je rekao da će zapadne sile upasti u zamku Vladimira Putina do kraja decenije ako se ponovo ne naoružaju. Opisao je Rusiju, Iran i Kinu kao “nove osovine moći” i naglasio da predstavljaju još veću prijetnju od nacističke Njemačke.

"Većina procjena će vam reći da imamo između pet i 10 godina prije nego što Rusija obnovi svoje kapacitete i bude sposobna da predstavlja vrstu prijetnje koju je imala prije rata u Ukrajini", rekao je nedavno u intervjuu za "Tajms".

Kako je rekao, Putin bi mogao da naredi operacije prije toga koje bi bile “tik ispod nivoa konflikta” ili “da dobije priliku da prigrabi neku teritoriju”.

"Ako sada preduzmemo prave korake, ako se suočimo sa prijetnjama i nedostacima u našim sposobnostima, ako modernizujemo naše oružane snage, ako učinimo društvo i Veliku Britaniju otpornijim, tako ćemo to spriječiti. Ako to uradimo, biće mala vjerovatnoća (za napad). Ako ne uradimo, to povećava vjerovatnoću i ohrabruje Rusiju, Kinu i Iran", rekao je on.

Prema njegovoj procjeni, britanska vojska više nije dovoljno jaka za konflikt poput invazije na Irak 2003. godine.

"Da li bismo mogli da okupimo dvije brigade koje su zauzele Foklande? Da, naravno da bismo mogli. Ali da li bismo mogli da ih odvedemo tamo? Da li bismo mogli da imamo radnu grupu koja je to omogućila i da ih održi? Ne", kaže on.

I dok general nije želio da otkrije veličinu trenutnih vojnih zaliha, on je za novine rekao da će ljudima ta cifra "dići kosu na glavi".

Njegovo upozorenje dolazilo je u trenutku kada je novi premijer Kir Starmer posjetio Vašington povodom 75. godišnjice transatlantske alijanse ove nedjelje.

U svom manifestu, Laburistička stranka se obavezala da će trošiti 2,5% BDP-a na odbranu, kada se ekonomija bude nalazila u boljem položaju.

Međutim, Metju Savil, direktor vojnih nauka u institutu RUSI pozvao je novu vladu da donese odluke ranije, a ne kasnije, ako ne želi da se suoči s “prazninom”.

Kao i general Sanders, on je identifikovao “galeriju državnih prijetnji”, pri čemu su Rusija i Kina u vrhu, a Iran i Sjeverna Koreja blizu njih. Nedržavne grupe poput pokreta Huta u Jemenu popunjavaju praznine.

Kada je riječ o vatrenoj moći i razornoj sili, “brojevi zaista imaju značaj”, rekao je Savil.

"Trend u poslednjih 35 godina bio je da se kvantitet menja za sofisticiranost, ali to je ukupno dovelo do smanjenja ukupne vatrene moći. Velika Britanija može dobro obaviti neke stvari, ali ne na posebno impresivnoj skali kada je protivnik država sa značajnom vojnom moći koja je spremna da trpi gubitke", rekao je on.

Čak je i nedavni ministar odbrane priznao da su snage „ispražnjene“ tokom nekoliko godina. Stručnjaci iz RUSI procjenjuju da bi za britansku vojsku da rasporedi jednu oklopnu brigadu bilo potrebno angažovanje oko 70 do 80% ukupnih inženjerskih sposobnosti za borbu kako bi prešla rijeke ili probila minsko polje.

"Ideja da Velika Britanija ima dovoljno resursa da pravilno rasporedi cijelu diviziju je nerealna", rekao je on., prenosi Blic.

