NATO i Japan jačaju saradnju

TOKIO - Japan radi na otvaranju kancelarije za vezu NATO-a u Tokiju, izjavio je u utorak japanski ambasador u Sjedinjenim Američkim Državama, Kodži Tomita.

"To samo jedan od segmenata na kojem radimo u vezi sa jačanjem našeg partnerstva", rekao je on i dodao da nema nikakvu konačnu potvrdu za to, ali da se uveliko radi na tome.

Kancelarija za vezu omogućiće komunikaciju alijanse s partnerima, kao što su Južna Koreja, Australija i Novi Zeland, prije svega u kontekstu geopolitičkih izazova, kao što su Kina i Rusija.

"Imamo kancelarije i aranžmane za vezu sa brojnim međunarodnim organizacijama i partnerskim zemljama, a saveznici ih redovno procjenjuju, kako bi osigurali da najbolje služe našim potrebama", rekla je ranije portparol NATO-a Oana Lungesku.

Dodala je da NATO ima blisko partnerstvo sa Japanom koje nastavlja da se unapređuje.

"Praktična saradnja obuhvata širok spektar oblasti, uključujući sajber odbranu, pomorsku bezbijednost, nauku i tehnologiju, bezbijednost ljudi, humanitarnu pomoć, kao i pomoć u katastrofama", istakla je ona.

Navodi se da bi predložena kancelarija trebalo da bude otvorena sljedeće godine u Tokiju, ali se još pregovora o detaljima, poput toga da li će Japan obezbjediti prostor ili će ga finansirati NATO.

Alijansa ima slične kancelarije za vezu u Njujorku, Beču, Ukrajini i drugim mjestima.

Šef NATO-a Jens Stoltenberg posjetio je Japan u januaru i obećao sa premijerom Fumijom Kišidom da ce ojačati veze u suočavanju sa istorijskim bezbjednosnim izazovima, misleći na specijalnu vojnu operaciju Rusije na tlu Ukrajine i rastuću vojnu moć Kine, prenosi "Blic".