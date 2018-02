NATO sprema "vojni Šengen" zbog Rusije?

Komentari: 1

"Njemačka ima iskustva u logici"..... Behehehehe vidjeli smo u napadu na Rusiju 1942 i nakon Staljingrada pa rikverc do Berlina . Samo vi pravite vojni šengen a Rus ove godine doprema S-500 ( oficijelno S300...ali hajd ga znaj) u neutralnu Srbiju tako da ce vam prvi nalet iz EU ka Rusiji padati širom EU prije no sto stigne do ruske vas kostalo davanje poludivljim šiptarima komadića srpske teritorije. I će biti uništen ... o tom po tom