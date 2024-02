NATO upozoren: Spremite se za najgori scenario

BERLIN - Njemački ministar odbrane Boris Pistorijus pozvao je NATO da se pripremi za "najgori scenario" navodeći da bi Alijansa mogla biti napadnuta u narednoj deceniji.

Pistorijusov stav dolazi usred straha da bi Donald Tramp mogao da se vrati u Bijelu kuću i prošlonedjeljnih komentara bivšeg američkog predsjednika da će "ohrabriti" Rusiju da napadne svaku zemlju koja ne plaća dovoljno Alijansi.

Kremlj je svoju punu specijalnu vojnu operaciju na Ukrajinu predstavio kao posredni rat između Moskve i NATO-a, a predsjednik Džo Bajden je rekao da bi Vladimir Putin na kraju mogao da napadne Alijansu, iako je ruski predsjednik to odbacio.

Pistorijus je na Minhenskoj bezbjednosnoj konferenciji iznio tvrdnju da je Alijansa ugrožena.

On je rekao delegatima da je posvećenost članica NATO-a da potroše najmanje dva procenta BDP-a na odbranu samo "početna tačka".

Pistorijus je takođe rekao da bi neuspjeh američkog Kongresa da odobri vojnu pomoć Ukrajini mogao da naškodi bezbjednosnoj saradnji, naškodi američkim odbrambenim izvođačima i oslabi Evropu.

Predsjednik Džo Bajden je za pad donjeckog grada Avdijevke u subotu okrivio zaustavljeni paket pomoći Kijevu od 60 milijardi dolara.

Pistorijus je takođe izdao zlokobno upozorenje o tome šta bi Vladimir Putin mogao da uradi ne samo u Ukrajini već i kasnije.

"Evropa je daleko od Ajove ili Viskonsina, ali je ipak veoma blizu u smislu bezbjednosne politike", rekao je on za "Bloomberg" u intervjuu.

Još je rekao:

"Manje bezbjednosti u Evropi znači manje bezbjednosti za Sjedinjene Države", rekao je Pistorijus.

Takođe, dodao je:

"Ne mogu da predvidim da li i kada može doći do napada na teritoriju NATO-a. Ali to bi moglo da se desi za pet do osam godina", prenosi "b92"

