NYP: Obama ne vjeruje da Kamala Haris može da pobijedi Trampa, zato je nije podržao

VAŠINGTON - Bivši predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, Barak Obama, nije podržao predsjedničku kandidaturu potpredsjednice Kamale Haris, jer smatra da ona ne može da pobijedi republikanskog kandidata Donalda Trampa, rekao je izvor blizak porodici američkog predsjednika Džoa Bajdena.

"Obama je veoma uznemiren jer zna da ona (Kamala Haris) ne može da pobijedi. On zna da je ona jednostavno nekompetentna. Ona ne može da upravlja nagaznim minama koje su ispred nje", rekao je izvor za "The New York Post".

Izvor ne polaže velike nade u televizijsku debatu između Trampa i Haris.

Nakon Bajdenovog povlačenja iz trke za novi mandat u Bijeloj kući, Obama je želio da senator Arizone i bivši astronaut Mark Keli bude kandidat na nacionalnoj konvenciji Demokratske stranke u avgustu.

Bivši guverner Ilanoja, Rod Blagojevič, koji je sada Trampov pristalica, rekao je juče za "WallStreet Journal" da je Obama bio ključan za izbacivanje Bajdena iz predsjedničke trke.

"To (Bajdenova ostavka) ne bi moglo da se desi bez njega (Obame)", rekao je Blagojevič za "NYP".

Kako je navedeno, Obama je ubjeđivao Bajdena da se ne kandiduje za predsjednika 2016, kako bi dozvolio bivšoj državnoj sekretarki Hilari Klinton da postane predsjednica.

Očekuje se da će Haris u avgustu i zvanično biti proglašena predsjedničkim kandidatom Demokratske partije, a podržali su je Bajden, bivši predsjednik Bil Klinton i Hilari Klinton, kao i bivša predsjednica Predstavničkog doma Nensi Pelosi, prenosi "Tanjug".

