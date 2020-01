NYT: Balkan nije spreman za veliki zemljotres

NJUJORK - Eksperti smatraju da balkanske zemlje nisu spremne za sledeći veliki zemljotres, navodi se u tekstu "Lekcije iz albanskog zemljotresa - Balkan nije spreman za veliki zemljotres", koji je objavio New York Times (NYT).

Od Bukurešta do Sofije i na Balkanu, veliki broj vlada nije uspio da riješi rizike koje predstavljaju zgrade, koje bi mogle lako da se sruše ukoliko dođe do snažnog zemljotresa, navodi New York Times.

Njujorški list podsjeća na zemljotres iz 26. novembra prošle godine u Albaniji, jačine 6,4 stepena, u kojem je poginulo više od 50 ljudi, dok je više stotina građana povrijeđeno i ostalo bez krova nad glavom.

"Tragedija šalje jasno upozorenje regionu koji je bio pogođen mnogo snažnijim zemljotresima u prošlosti, a eksperti smatraju da balkanske zemlje nisu spremne za sljedeći veliki zemljotres", navodi se u tekstu.

Prema riječima eksperata, vlasti u regionu su ohrabrile građevinski bum nakon devedesetih godina, kada su bezbjednosni standardi često mijenjani zbog potrage za brzim profitom.

Kao rezultat, navodi se u tekstu, milioni ljudi žive u domovima za koje je malo vjerovatno da će izdržati veliki zemljotres.

Osnivač prve rumunske nevladine organizacije "Re:Rise", specijalizovana za smanjenje seizmičkog rizika, Metju Sumbasaku, kaže da samo u Bukureštu postoje 349 strukture sa visokim rizikom, koje bi se vjerovatno srušile u slučaju velikog zemljotresa.

Riječ je o stambenim kompleksima i drugim stotinama zgrada koji bi pretrpjele velike štete.

Iz sofijskog Univerziteta za arhitekturu, građevinu i geodeziju kažu da je Bugarska možda spremnija od nekih drugih zemalja u regionu za jake zemljotrese, ali da zabrinutost izazivaju novosagrađene zgrade.