Na Bajdenovom nalogu objavljena zapanjujuća fotografija (FOTO)

VAŠINGTON - Na Twitter nalogu predsjednika Amerike, Džoa Bajdena osvanula je nesvakidašnja fotografija, na njoj se vidi kako se Bajden smije, dok mu laseri izbijaju iz očiju.

Fotografija je objavljena na nalogu @JoeBiden i mnoge je iznenadila, dok su korisnici spekulisali da je možda nalog predsjednika i hakovan.

Fotografija se brzo proširila društvenim mrežama nakon pobjede Kanzas Siti Čifsa na Superboulu 2024.

"Baš kao što smo zacrtali", piše u opisu fotografije na kojoj je nasmijan Bajden, dok mu laseri izbijaju iz očiju.

Just like we drew it up. pic.twitter.com/9NBvc5nVZE