Na Baliju evakuisano 40.000 ljudi

DŽAKARTA – Indonezijska agencija za vanredne situacije saopštila je da je 40.000 ljudi evakuisano iz područja u blizini vulkana Agung na ostrvu Baliju, ali desetine hiljada stanovnika tek treba da se iseli usljed pojačane vulkanske aktivnosti.

"Molimo ljude u zoni opasnosti da se odmah evakuišu jer postoji opasnost od velike erupcije", rekao je Sutopo, portparol Agencije.

On je na konferenciji za novinare rekao da je evakuisano 40.000 ljudi od 90.000 do 100.000 koliko živi u radijusu od osam do 10 kilometara od vulkana.

"Mnogi nisu otišli zato što čekaju da evakuišu svoju stoku, a ima i onih koji misle da su bezbjedni i neće da idu. Mi ne možemo nikoga prisiliti da napusti kuću", rekao je on.

Vlasti su juče saopštile da je vulkan izbacio dim i pepeo na visinu do 4.000 metara.

Posljednja zabilježena erupcija vulkana Agung bila je 1963. godine kada je poginulo skoro 1.600 ljudi.

Vulkan je ponovo aktivan od septembra i vlasti su podigle nivo uzbune na najviši stepen.