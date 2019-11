Na Instagramu Bundesvera osvanula slika uniforme Vermahta

BERLIN - Na zvaničnom Instagram nalogu njemačke vojske - Bundesvera, osvanula je slika uniforme Vermahta s nacističkim obilježjima: dva kukasta krsta, odlikovanjem za vojnike ranjene u ratu i carskim orlom.

Uniforma potiče iz Vojno-istorijskog muzeja u Drezdenu.

Oni koji su sliku postavili na mrežu upotpunili su je svjetlucavom naljepnicom "retro" i neukusnim potpisom: "I #moda je jedan aspekat. Vojnički stilski elementi do danas su se održali u #visokoj modi".

Ubrzo nakon što je njemački "Bild" zatražio informacije u Ministarstvu odbrane, Bundesver je uklonio fotorafiju.

Njemačka vojska se naknadno izvinila zbog tog posta.

Iz Bundesvera su rekli da su željeli napraviti foto-esej o uticaju vojnih uniformi na modu kroz vijekove, ali nisu stavili tačan istorijski kontekst u napisu pored fotografije.

"Uniforma je eksponat na izložbi u našem muzeju vojne sitorije u Drezdenu. Fotografiju nismo tačno istorijski označili i dali smo joj pogrešan i tačan naslov", saopštili su.

Predstavnik Bundesvera je na pitanje novinara kasnije naveo da je tekst uz fotografiju "dvosmislen", a priča "nepromišljena, odnosno neosjetljiva".

Kako se navodi, simboli nacističkog Vermahta, a pogotovo kukasti krstovi, "ne služe ničemu", prenio je sinoć Blic.

Official Instagram account of #German military forces(Bundeswehr) shares a photo of the #Nazi uniform Photo of the Wehrmacht uniform carrying the swastika was shared with the caption: "Fashion is also an aspect. To this day, there are military style elements in Haute Couture." pic.twitter.com/GdxwKWlsqn