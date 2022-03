Na Krimu se srušila letjelica lansirana iz Ukrajine

MOSKVA - Bespilotna letjelica koja je lansirana iz Ukrajine srušila se na Krimu, izjavio je za TASS neimenovani izvor iz ruskih službi za sprovođenje zakona.

Izvor navodi da su danas zabilježena dva slučaja u kojima je Ukrajina upotrijebila dron "Tu-141 striž", proizveden u Sovjetskom Savezu.

"Prvi od njih srušio se blizu grada Krasnoperekopsk, na Krimu, a drugi u Zagrebu, u Hrvatskoj, koji je letio 700 kilometara", precizirao je izvor.

Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović izjavio je ranije danas da se dron, leteći iz Ukrajine, srušio noćas iznad Zagreba.

On je rekao da je predmet ozbiljne istrage kako je moguće da niko nije primijetio bespilotnu letjelicu veličine aviona koja je letjela 1.000 kilometara i da je nije srušio na putu od Ukrajine do Zagreba, gdje je pala sinoć kad je ostala bez goriva.

