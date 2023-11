Na Siciliji došlo do erupcije vulkana Etna (VIDEO)

Јoš jedna erupcija vulkana Etna dogodila se na Siciliji, javio je list La Sicilija, pozivajući se na Nacionalni institut za geofiziku i vulkanologiju Italije.

Kao što je navedeno, erupcija se dogodila u jugoistočnom krateru vulkana, a visina eruptivnog stuba se procjenjuje na oko 4.500 metara nadmorske visine.

Trenutna faza erupcije Etne ne utiče na rad aerodroma u sicilijanskom gradu Kataniji.

Etna je najviši aktivni vulkan u Evropi.

U junu 2013. godine uvršten je na Uneskovu listu svjetske baštine.

U martu 2017. godine 10 osoba je povrijeđeno tokom vulkanske erupcije na Siciliji.

Erupcije Etne često dovode do potrebe da se zatvori vazdušni prostor u oblasti vulkana.

Italy's Mount Etna roared into action on Sunday (November 12) spewing lava and ash high over the Mediterranean island of Sicily.#Etna #volcano #Italy #Sicily ====#Iceland #Icelandic #Earthquake #Grindavik #Reykjavík pic.twitter.com/0Ppx2J5PyT