Na aerodromu "Le Burže" predstavljen novi model lovca TF-iks

Uporedo sa pregovorima Turske i Amerike o kupovini američkog F-35 i pritiscima Vašingtona da Ankara odustane od kupovine ruskih protivvazdušnih kompleksa S-400, turska kompanija "Aerospejs industris" (TAI) predstavila je svoj najnoviji model lovca pete generacije-TF-Iks.

Glavni turski biro za projektovanje aviona prikazao je odgovor Ankare na gubitak F-35, avion koji se Turska nadala da će kupiti od Sjedinjenih Američkih Država. Vašington je nedavno odložio taj dogovor zbog prigovora na kupovinu sistema protivvazdušne odbrane S-400 iz Rusije.

Na aerodromu "Le Burže" u Parizu prikazan je borbeni avion sa dva motora, nagnutim-vertikalnim repom koji pomalo podseća na F-35, ali sa uskim trupom i širim rasponom krila, piše portal "Militari".

"Moja kompanija zapravo izrađuje centar trupa za F-35", rekao je predsjednik i izvršni direktor kompanije TAI Temel Kotil. TAI je bio sekundarni snabdjevač američke kompanije "Nortrop Gruman", koji izrađuje većinu dijelova za F-35, javio je portal "Difens njuz".

"U smislu proizvodnje, TAI je u stanju da izgradi ovaj borbeni avion", rekao je Kotil.

"Naš avion je maketa, ali će 2023. godine biti prava mašina, a prvi let je planiran 2025. Godine".

Iz kompanije "Aeorospejs" tvrde da će TF-Iks biti "najbolji borbeni avion u Evropi" i da će moći da nosi "Meteor", dalekometnu raketu tipa vazduh-vazduh, koju razvija evropski proizvođač MBDA.

Međutim, zvaničnica Pentagona kojoj je postavljeno pitanje odbila je da komentariše da li TF-Iks predstavlja najavu da Turska odustaje od kupovine američkog F-35, izražavajući nadu da će Ankara odustati od kupovine S-400.

Američki odbrambeni resor izrazio je bojazan da bi, ako Turska istovremeno koristi i F-35 i S-400, američkim protivnicima mogla da otkrije slabosti i ranjivosti F-35.

Ankara je istovremeno pokazala interes i za druge avione pete generacije, uključujući ruske Su-57 i kineske borce FC-31.

Here is Turkish Aerospace Industries’ TF-X mock-up. TAI’s president notes that it is one of the makers of the F-35’s center fuselage, which gives it the industrial strength to build this fighter. This music is amazing lol. pic.twitter.com/0ZM7HMdF1U