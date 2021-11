Na granici Poljske i Bjelorusije vojna mašinerija: "Čeka se okidač da sve pukne"

Napeto na granici Poljske i Belorusije jer na hiljade migranata pokušava da uđe u Poljsku, dok su "preko žice" vojska i policija.

Situacija prijeti da izmakne kontroli budući da su mignatni brojčano nadmašili pripadnike poljske vojske i policije, koji stoje pored ograde potpuno naoružani. Na prelaz su dopremljeni i vodeni topovi, teška vojna mašinerija, a cijelo područje nadlijeću poljski vojni helikopteri.

Reporteri stranih medija javljaju da je toliko napeto da se samo čeka neki okidač pa da sve izmakne kontroli.

NOW - Large groups of migrants gather at Poland-Belarus border crossing.pic.twitter.com/jEq3qog9dW — Disclose.tv (@disclosetv) November 15, 2021

Podsjetimo, poljska pogranična policija optužila je u nedjelju bjeloruske snage da pripremaju tamošnje migrante da silom probiju graničnu barijeru, zbog čega je graniči prelaz koji je najkritičniji zatvoren.

"Stranci dobijaju uputstva opremu i suzavac od bjeloruskih vlasti", stoji u objavi na Twitteru poljske granične policije.

Već nekoliko dana hiljade migranata iz trećih zemalja zarobljeno je u improviziranim šumskim kampovima na granici s Poljskom dok se temperature kreću oko nule.

Gomile migranata koji traže put do zemalja članica Evropske unije takođe su se okupile na litvanskoj i letonskoj granici.

Polish border guards deploy a water cannon and a combat helicopter as refugees keep coming to the border pic.twitter.com/BBG6k9vVcN — RT (@RT_com) November 15, 2021

Poljska, Litvanija i Letonija razmišljaju o sazivanju sastanka NATO kao odgovor na krizu, izjavio je u nedjelju poljski premijer Mateuš Moravjecki.

Mnogi migranti nadaju se ulasku u Njemačku, a kružile su glasine da će od ponedjeljka biti angažovani autobusi koji će ih odvesti do njemačke granice.

Njemačko ministarstvo spoljnih poslova demantovalo je glasine na Twitteru.

"Ko god širi te laži, dovodi ljude u veliku opasnost", stoji u poruci njemačke diplomatije.

Savjet EU proširio je danas zakonski okvir kojim se omogućava uvođenje sankcija Bjelorusiji navodeći da je to odgovor na instrumentalizaciju ljudi koju sprovodi bjeloruski režim u političke svrhe.

Ovom odlukom prošireni su kriterijumi koji će omogućiti da se na listi sankcionisanih nađu pojedinci i subjekti koji organizuju ili doprinose aktivnostima Lukašenkovog režima koje omogućavaju ilegalni prelazak spoljnih granica EU.

"Današnja odluka odražava odlučnost EU da se suprotstavi instrumentalizaciji migranata u političke svrhe. Ovo je reakcija na nehumanu i nezakonitu praksu. Istovremeno, nastavljamo da se suprotstavljamo neprihvatljivoj represiji režima protiv sopstvenog stanovništva i reagovaćemo u skladu s tim", izjavio je je šef diplomatije EU, Žosep Borelj.

Današnja odluka Savjeta EU uslijedila je nakon zaključaka Evropskog savjeta od 21. i 22. oktobra 2021. godine, u kojima su lideri EU izjavili da neće prihvatiti bilo kakav pokušaj trećih zemalja da instrumentalizuju migrante u političke svrhe, osudili sve hibridne napade na granicama EU i potvrdili da će odgovoriti na takve poteze Minska.

