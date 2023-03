Na pro-Trampovom skupu više novinara nego pristalica (FOTO)

NJUJORK - Skup podrške bivšem predsjedniku Amerike, Donaldu Trampu u Njujorku u ponedjeljak poslijepodne bio je tako slabo posjećen da je jedan novinar na mjestu događaja procijenio da je prosjek novinara i pristalica bio pet prema jedan.

Tramp je pod istragom okružnog tužioca s Menhetna, Alvina Braga zbog tajne isplate cifre od 130.000 dolara navodno uplaćene porno zvijezdi Stormi Danijels u njegovo ime 2016. godine kako bi ćutala o seksualnom susretu koji je par navodno imao deceniju ranije.

Pro-Trump rally across from Manhattan Criminal Court garnered maybe two dozen supporters and tons of media. NYPD barricades line the sidewalk. pic.twitter.com/TuzQtpgU7B