Na tajnom vjenčanju 7.000 gostiju bez maske, traži se istraga

Hasidska sinagoga u Bruklinu našla se pod istragom nakon što je u njoj početkom ovog mjeseca održano tajno vjenčanje na kom je navodno bilo oko 7.000 gostiju.

Guverner Njujorka Endru Kuomo kritikovao je sinagogu zbog vjenčanja na kom apsolutno niko nije imao masku na licu. On je rekao da svatovi "očitno nisu poštovali zakon", te da ovaj događaj znači i potencijalno širenje korona virusa.

"To je nezakonito. To je takođe nepoštovanje prema građanjima Njujorka. Zakon štiti sve. Štiti vas, štiti mene", rekao je Kuomo na konferenciji za novinare.

Kuomo sada traži od gradonačelnika Njujorka Bila de Blasija da sprovede istragu.

"Ako je 7.000 ljudi išlo na vjenčanje, to može da se vidi, tako? To je problem sa 'tajnih' 7.000. Teško je sačuvati tu tajnu. Grad treba da istraži, a ako je 7.000 ljudi bilo na vjenčanju, siguran sam da će moći da riješe, a onda ćemo preduzeti sve zakonske opcije", rekao je on.

Navodi se da su se organizatori potrudili da sakriju vjenčanje Joela Teitelbauma, unuka velikog rabina Arona Teitelmana, od "prožrdljive štampe i vladnih zvaničnika".

Vijest o vjenčanju je prenošena "od usta do usta" kako se ne bi sve proširilo dalje.

Inače, Kuomo je naveo da je u oktobru naređeno otkazivanje vjenčanja još jednog unuka rabina Zalmana Teitelbauma na kom se očekivalo čak 10.000 ljudi.

"Ispostavilo se da, pošto smo zaustavili vjenčanje, njihova reakcija je bila "pa sad ćemo imati tajno", rekao je