Na ulicama Beča bijes zbog lokdauna

Ako je odluka o uvođenju mjera zbog virusa korona zasnovana na preporukama koje sadrže elemente nauke i struke, onda je ona etički opravdana.

Ukoliko nije onda se postavlja pitanje etičnosti takve odluke, kaže za RTS predsjednik Nacionalnog komiteta za bioetiku Uneskove komisije u Srbiji Zvonko Magić.

Za kršenje "lokdauna" u Austriji predviđena kazna je od 500 do 1.450 evra. Mjere su u Austriji izazvale proteste onih koji smatraju da su im osnovna prava ugrožena.,

Dr Zvonko Magić kaže da građani Austrije imaju pravo da protestuju na ulicama, iako on smatra da su uvedene mjere opravdane.

"Imajući u vidu da kada se donose mere u vanrednoj situaciji, kao situacija sa kovidom koja traje godinu, dve dana, kod nas i u celom svetu, moraju da se poštuju osnovna prava, zakon ne sme da se krši, moraju da se poštuju demokratska prava, etički prinicipi", kaže Magić.

Dodaje da političari donose odluke, ali na osnovu preporuka onih koji se bave tom problematikom.

"Ukoliko je odluka zasnovana na preporukama koje sadrže u sebi elemente nauke i struke, onda je ona etički opravdana, a ukoliko nije onda se postavlja pitanje etičnosti takve odluke", ističe Magić.

Austrija podijeljena

Prema njegovim riječima, građani u Austriji imaju apsolutno prava da protestuju.

"Oni su već napravili strašnu podelu u društvu. Podelili su ljude koji su vakcinisani i koji imaju određena prava i oni koji nisu vakcinisani, kojima su ta prava ukinuta. Ne smeju da im ukinu pravo da se mirno bune, protestuju i kažu svoje mišljenje zbog čega se oni bune", ističe Magić.

Na pitanje kako ubijediti nevakcinisane da se vakcinišu, Magić odgovara da je to složeno pitanje.

"Mi smo svedoci, ovde kod nas, da je to sa vakcinom počelo jako dobro, sa elementima kao nešto što će se završiti lepo. Međutim, izgubila je taj ritam i zastala", dodaje.

Ističe da tom problematikom treba da se organizovane bave stručne službe, pri institutima za javno zdravlje, kada ne bi bilo samo obraćanje ljudima preko medija, popularnih ličnosti ili političara, već da se uloži dodatni trud da se ide po firmama, kompanijama, školama, fakultetima...

Kakve su informacije o koroni

Magić smatra i da građani nigdje nisu dovoljno dobro informisani o virusu korona, zato što često informacije idu do jednog nivoa, te da one moraju da budu tačne, pravovremene, transparentne, razumljive.

"Generalno se izbegava da se kaže da za te vakcine da nije dovoljno protekao period vremena da se procene dugotrajni efekti, ali onda treba reći da štetni efekti čine manje od jednog procenta, da sve što ne valja uglavnom se pojavi u prvih dva, tri meseca pa do dve godine", navodi on.

Na pitanje da li je etički da sami biramo treću dozu ili je to privilegija, Magić kaže da je to dijelom privilegija, kao i da je to prije svega pitanje struke.

"Koliko pratim, vidim da je struka davala različite odgovore. Razumem velike kompanije koje prodaju milijarde doza da njima nije nikakav interes da sprovedu istraživanje da li je dobro da kao treću dozu primite vakcinu neke druge kompanije", dodaje Magić.

Prema njegovim riječima, u našoj zemlji problem su disonantni tonovi koji dolaze iz Kriznog štaba.

"Vi imate politički i stručni deo. Videli ste u Austriji, kada se dešava porast, oni poprilično drastične mere donose. Kod nas imate najave sastanka koji se održava, pa se ne održava", navodi Magić.

Podsjeća da odluke donose političari, ali zaključuje da su one etičke samo ukoliko su zasnovane naučnim i na stručnim podacima.