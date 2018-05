Na zabačenom imanju nađeno sedam izrešetanih tijela

PERT - Na imanju jednog gradića u zapadnoj Australiji, udaljenog oko 280 km od Perta, nađeno sedam tijela - četvoro djece i troje odraslih, prenosi BBC.

Tijela su pronađena u ruralnom području gradića Osmington. Policija nije željela da saopšti više detalja osim da je na licu mjesta pronađeno oružje.

"Ima rana od metaka. To je sve što ću za sada reći", saopštio je predstavnik lokalne policije.

Tijela dvoje odraslih pronađena su izvan kuće na imanju, dok je pet tijela bilo unutra.

Pretpostavlja se da su ubijeni živjeli na imanju na kom su nađeni i da su u porodičnim vezama, ali će konačnu riječ o tome dati sveobuhvatna istraga koju je pokrenula policija, iz koje su saopštili da su šokirani onim što su zatekli na licu mjesta.

Ako se potvrdi da je riječ o masovnom ubistvu biće to drugi najveći takav slučaj u Australiji od masakra u Tasmaniji, kada je 1996. ubijeno 35 ljudi.

