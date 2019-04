Nađeni otac i kćerka sa fotografije ispred Notr Dama

PARIZ - Otac i kćerka fotografisani ispred katedrale Notr Dam neposredno prije izbijanja katastrofalnog požara nađeni su nakon potrage na društvenim mrežama.

Turistkinja iz SAD Bruk Vindzor (23) uspjela je da pronađe oca i ćkerku koje je fotografisala ispred katedrale Notr Dam, prenosi BBC.

Ona je navela da želi da podijeli ovu "uspomenu" sa njima, nakon čega je počela međunarodna potraga.

Bruk je kasnije potvrdila da su otac i djevojčica pronađeni.

"Potraga je završena. Fotografija je stigla do oca i ćerke", napisala je Bruk na Twitteru.

Ona je dodala da otac porodice ne želi da mu se objavi identitet, ali joj je porukom zahvalio na svemu.

"Još jednom hvala na divnoj fotografiji, naći ćemo posebno mjesto za nju", napisao je on.

Korisnici Twtitera su fotografiju opisali kao "istorijsku" i "poseban trenutak u vremenu". Ta fotografija je jedna od posljednjih snimljenih prije izbijanja razornog požara.

I took this photo as we were leaving #NotreDame about an hour before it caught on fire. I almost went up to the dad and asked if he wanted it. Now I wish I had. Twitter if you have any magic, help him find this pic.twitter.com/pEu33ubqCK